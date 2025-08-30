ذهب ومعادن نادرة بمليارات الدولارات.. كنوز هذه الدولة تغير قواعد اللعبة

حققت كازاخستان إنجازاً كبيراً في مجال الموارد الطبيعية باكتشاف 38 رواسب معدنية جديدة، منها 19 طناً من الذهب واحتياطي هائل من المعادن الأرضية النادرة، بمليارات الدولارات وتُمثل هذه الاكتشافات تحولاً استراتيجياً للدولة الواقعة في آسيا الوسطى، مُشيرةً إلى طموحها في أن تُصبح مورداً رئيسياً في سلاسل توريد الطاقة النظيفة والتكنولوجيا العالمية.

تم التوصل إلى هذه النتائج، التي نشرت في مجلة Minerals ، خلال الربع الأول من عام 2025 كجزء من مبادرة وطنية لتسريع الاستكشاف الجيولوجي بحلول عام 2026 وفق موقع ديلي جالاكسي.

من أهم الاكتشافات رواسب معادن نادرة تقع على بُعد 261 ميلاً من أستانا، في منطقة تُعرف باسم زانا كازاخستان، ووفقًا لوزارة الصناعة والبناء، يحتوي الموقع على أكثر من 20 مليون طن متري من المواد المُخصبة بالنيوديميوم والسيريوم واللانثانوم والإتريوم، وهي مكونات أساسية في المركبات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والإلكترونيات، وأنظمة الدفاع، ويُقدر متوسط ​​محتوى المعادن النادرة بنحو 700 غرام للطن .

إذا تأكد هذا الاكتشاف بالكامل، فسيضع كازاخستان في المرتبة الثانية بعد الصين والبرازيل من حيث احتياطيات المعادن الأرضية النادرة العالمية،. وقد تتصدر كازاخستان، التي كانت غائبة سابقاً عن قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لموارد المعادن الأرضية النادرة، سوقًا عالميةً شديدة التركيز بسرعة.

لدعم التطوير، بدأ الباحثون باختبار أساليب استخراج مناسبة لجيولوجيا كازاخستان، ركزت دراسة أُجريت عام 2025 على رواسب كونديباي على استخلاص الطين المتآكل بحمض الكبريتيك، مما يوفر رؤى ثاقبة حول تقنيات معالجة أكثر استدامة وأقل حرارة.

كازاخستان تعزز بحثها عن المعادن

الاكتشاف يعد جزءاً من حملة أوسع نطاقاً لرسم خريطة لمساحة 2.2 مليون كيلومتر مربع من أراضي كازاخستان بحلول عام 2026. ويقود البرنامج يرلان جالييف، رئيس هيئة المسح الجيولوجي الوطنية، والذي يجمع بين العمل الميداني الجيولوجي التقليدي والتصوير عبر الأقمار الصناعية والنمذجة الجيوفيزيائية لتحديد المناطق الغنية بالمعادن.

بين عامي 2018 و2024، استقطبت كازاخستان 424 مليار تنغي من استثمارات الاستكشاف، وخُصصت 106 مليارات تنغي إضافية لعام 2025. وتُسهم الشراكة مع هيئة المسح الجيولوجي الفنلندية في رقمنة البيانات الجيولوجية، وتبسيط عمليات الاستكشاف، وتمكين اتخاذ قرارات حفر أكثر دقة، ويؤكد غالييف أن هذا التكامل الرقمي أساسي لتقليل التأخير وتركيز الجهود على المجالات الأكثر أهمية.

صفقات الموارد الجديدة في كازاخستان

لتجنب الاكتفاء بتوريد المواد الخام، تسعى كازاخستان إلى مشاريع مشتركة مع إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين لاستقدام تقنيات تعدين متطورة وقدرات معالجة متطورة، ويهدف المسؤولون إلى تحقيق قيمة أكبر من خلال التكرير والتصنيع محليًا، بدلًا من تصدير الخام الخام.