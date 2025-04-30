النفط يهبط ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في 3 أعوام

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الأربعاء وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من ثلاثة أعوام نتيجة لتراجع توقعات الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية، في حين أثرت المخاوف من زيادة المعروض على الأسعار أيضاً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتاً بما يعادل 1.17% إلى 63.50 دولاراً للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً أو 1.31% إلى 59.63 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 15% و17% على الترتيب حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل فرض رسوم جمركية على جميع الواردات للولايات المتحدة. وازداد انخفاضهما ووصلا إلى أدنى مستوياتهما في أربع سنوات مع رد الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات من الولايات المتحدة، مما أشعل حرباً تجارية بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات إلى الولايات المتحدة زادت من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.

وأظهر مسح نشرت نتائجه اليوم أن نشاط المصانع في الصين انكمش في أبريل بأسرع وتيرة في 16 شهراً.

وقال دانييل هاينز محلل شؤون السلع الأولية لدى بنك إيه.إن.زد إن المخاوف بشأن الطلب في ظل الحرب التجارية تؤثر على ثقة المستثمرين.

وأضاف: «هناك أيضاً مخاوف من أن التحسن الذي شهدته البيانات الاقتصادية الأمريكية في الآونة الأخيرة كان مؤقتاً فقط، نظراً للتخزين قبل فرض الرسوم الجمركية الذي يبدو الآن أنه في طور الانحسار».

ووفقاً لبيانات نشرت أمس الثلاثاء، انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات تقريباً في أبريل نتيجة تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وظهرت مؤشرات أخيراً على تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية، منها أمران وقعهما ترامب أمس لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، وهو ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين عالمياً.

غير أن هناك محللين يرون أن سوق النفط ستظل تحت الضغط مع استمرار إدارة ترامب في إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم.

تأثرت أسعار النفط أيضاً بزيادة محتملة في الإنتاج من تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن عدداً من أعضاء أوبك+ سيقترحون زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في يونيو. ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعاً في الخامس من مايو لمناقشة خطط الإنتاج.

وعلى صعيد العرض، ذكرت مصادر في السوق أمس الثلاثاء نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 3.8 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات اليوم. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة 400 ألف برميل في مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الماضي.