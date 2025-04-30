ما سر المكالمة الغاضبة بين ترامب والملياردير جيف بيزوس؟

في خطوة تعكس تصعيدا جديدا بين إدارة البيت الأبيض وشركة "أمازون"، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا غاضبا صباح أمس الثلاثاء مع مؤسس الشركة جيف بيزوس، على خلفية تقارير أفادت بأن "أمازون" تدرس عرض تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار بعض المنتجات المعروضة للبيع.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض أن ترامب عبّر خلال الاتصال عن استيائه من خطة الشركة المحتملة، التي تقضي بعرض التكلفة الإضافية الناتجة عن التعريفات الجمركية إلى جانب الأسعار الأصلية للسلع.

لاحقا، صرح ترامب للصحفيين قائلا: "جيف بيزوس كان لطيفا جدا... لقد عالج الأمر بسرعة... رجل رائع".

وكانت صحيفة "بانشبول نيوز" قد نشرت تقريراً يفيد أن "أمازون" تستعد لإظهار نسبة تكلفة الرسوم الجمركية ضمن السعر النهائي للمنتجات، في خطوة من شأنها توضيح العبء الذي تُحمّله سياسات ترامب الجمركية للمستهلك الأمريكي، لا سيما مع فرض رسوم تصل إلى 145% على واردات الصين و10% على باقي الدول.

ويبدو أن الاتصال جاء بعد إبلاغ الرئيس مباشرةً بمضمون التقرير من قِبل أحد كبار مستشاريه، حيث صرح مسؤول -فضّل عدم الكشف عن هويته– للشبكة: "بالطبع كان غاضبا. لماذا تمرر شركة بمليارات الدولارات تكلفة الرسوم إلى المستهلك؟".

من جهتها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خطوة "أمازون" المحتملة بأنها "عمل عدائي وسياسي"، مشيرة إلى أنها ناقشت الأمر مع الرئيس في وقت سابق من اليوم ذاته.

وذهب وزير التجارة، هوارد لوتنيك، إلى أبعد من ذلك، واعتبر خلال مقابلة مع قناة CNBC أن "عرض تأثير الرسوم الجمركية بهذا الشكل مجرد هراء"، مضيفا: "رسوم بنسبة 10% لن تغير من السعر كثيرا، باستثناء المنتجات التي لا تُصنع في الولايات المتحدة".

بدورها، نفت شركة "أمازون" عبر بيان رسمي نيتها تطبيق هذه الخطوة على موقعها الرئيسي، موضحة أنها لم تقم بأي تغيير فعلي. لكنها أشارت إلى أنها "تدرس فقط فكرة" عرض الرسوم على موقع فرعي يُدعى Haul، مخصص لبيع منتجات منخفضة السعر، دون اتخاذ قرار نهائي.

وفي المقابل، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الشركات الكبرى إلى اعتماد هذا النهج، قائلا خلال كلمة ألقاها في الكونغرس: "على المستهلك أن يعرف مدى تأثير الرسوم الجمركية على ميزانيته".

وقد أعلنت منصات تجارة إلكترونية أخرى، مثل "شي إن" و"تيمو"، عن تعديل في آلية تسعيرها بسبب الرسوم، حيث بدأت "تيمو" بفرض رسوم استيراد تُعرض عند الدفع، علمًا أن الشركتين تعتمدان بشكل كبير على الاستيراد من الصين.

وفي سياق متصل، أعادت ليفيت التذكير بتقرير سابق نشرته "رويترز" عام 2021، تحدث عن شراكة مزعومة بين "أمازون" وذراع دعاية صيني، قالت إنه قام بحذف مراجعات المستخدمين المرتبطة بخطابات الرئيس الصيني شي جين بينغ. واعتبرت ليفيت أن هذه الوقائع "سبب إضافي لتشجيع الأمريكيين على شراء المنتجات المحلية، ونقل سلاسل التوريد الحيوية إلى الداخل".

ورغم التوتر، أشاد ترامب مؤخرا ببيزوس في تصريحات لمجلة "ذا أتلانتيك"، واصفا إياه بأنه "رجل رائع بنسبة 100%". ويُذكر أن "أمازون" كانت قد تبرعت بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب، كما تنتج فيلما وثائقيا عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن ثروة بيزوس الصافية انخفضت بنحو 30 مليار دولار منذ بداية العام، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ويُعزى جزء من هذا التراجع إلى السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب وتراجع أداء سوق الأسهم.