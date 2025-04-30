ارتفاع الدولار ومخاوف الرسوم الجمركية تحد من المكاسب

ارتفع الدولار قليلا اليوم الأربعاء لكنه في سبيله لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022 إذ تسببت السياسة التجارية الأمريكية غير واضحة الاتجاهات في تعرضه للخطر بينما ارتفع اليورو والين والفرنك السويسري.

وتراجع البيت الأبيض عدة مرات عن تطبيق رسوم جمركية مرتفعة أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في أوائل أبريل وأدت إلى اضطراب في أسواق الأسهم العالمية ودفعت المستثمرين إلى العزوف عن الدولار وسندات الخزانة الأمريكية رغم أنهما عادة من الملاذات الآمنة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الإدارة الأمريكية تحرز تقدما في مفاوضات الرسوم الجمركية وأشار إلى أن هناك اتفاقات على وشك أن تبرم مع الهند وكوريا الجنوبية.

وساهمت تلك التطورات في تخفيف بعض التوتر، إذ يخشى المستثمرون والشركات من التبعات الاقتصادية للرسوم الجمركية مع وجود مؤشرات على أنها ستضغط على النمو وستزيد التضخم والبطالة.

وقالت كريستينا كليفتون الخبيرة الاقتصادية في كومنولث بنك أوف أستراليا أو بنك الكومنولث الأسترالي "تقديراتنا تشير إلى أن 'ذروة الرسوم الجمركية' مرت... لكن الضرر لحق بالثقة وبالاقتصاد الأمريكي وبالنظام التجاري العالمي".

وهبط اليورو قليلا مسجلا 1.1372 دولار بعد أن تراجع 0.33 بالمئة في الجلسة السابقة. لكن العملة الأوروبية الموحدة استفادت من عزوف المستثمرين عن الأصول الأمريكية وارتفعت بنحو خمسة بالمئة في شهر أبريل وفي سبيلها لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2022.

وسجل الفرنك السويسري في أحدث تداولات 0.8236 مقابل الدولار وفي سبيله لتسجيل ارتفاع شهري بأكثر من سبعة بالمئة وهو أقوى أداء منذ ما يزيد عن عقد.

وتراجع الين قليلا إلى 142.53 مقابل الدولار قبل صدور قرار بنك اليابان (المركزي) غدا الخميس والذي يتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع الين بأكثر من خمسة بالمئة مقابل الدولار في أبريل في أفضل أداء شهري منذ يوليو.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.46 بالمئة مسجلا 0.64135 دولار أمريكي بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين أقوى قليلا من المتوقع لكن مقياسا رئيسيا للتضخم الأساسي تباطأ بما يكفي لإبقاء الباب مفتوحا أمام خفض لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.5933 دولار أمريكي وارتفع في الشهر 4.4 بالمئة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.33865 دولار وفي طريقه ليسجل زيادة شهرية قدرها 3.8 بالمئة وهو أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2023.

وهبط اليوان قليلا مقابل الدولار اليوم الأربعاء وبدا أنه في سبيله لتسجيل خسارة شهرية مع ظهور مؤشرات مبكرة على تضرر الاقتصاد الصيني بشكل عام من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.14 بالمئة إلى 99.316 لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في ثلاث سنوات والذي لامسه الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر 4.6 بالمئة هذا الشهر في أسوأ أداء شهري منذ نوفمبر 2022.