نمو مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي

ارتفعت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 1ر3% سنويا إلى 063ر14 تريليون ين (69ر98 مليار دولار) بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الصادرة اليوم الأربعاء.

كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 6ر3% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر1% خلال فبراير الماضي.

وعلى أساس شهري وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب تراجعت مبيعات التجزئة في اليابان خلال مارس بنسبة 2ر1% بعد زيادتها بنسبة 5ر0% شهريا خلال فبراير.

وزادت المبيعات التجارية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر3% سنويا، في حين تراجعت بنسبة 6ر1% شهريا، وزادت مبيعات الجملة بنسبة 6ر3% سنويا وتراجعت بنسبة 6ر1% شهريا خلال الشهر الماضي. إلى 43 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة بنسبة 2% شهريا، في حين زادت بنسبة 3% سنويا خلال الشهر الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الحالي زادت مبيعات التجزئة بنسبة 9ر2% سنويا وبنسبة 5ر1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 97ر38 تريليون ين.