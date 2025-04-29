أرباح «بي.بي» البريطانية للطاقة تهوي 48% إلى 1.4 مليار دولار



ذكرت شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي.بي» اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحها انخفض بأكثر من التوقعات، إذ هوى 48 بالمئة ليصل إلى 1.4 مليار دولار نتيجة ضعف نتائج أعمال تجارة الغاز والتكرير، كما أعلنت الشركة رحيل رئيسة قطاع الاستراتيجية في إطار سعيها لتعزيز ثقة المستثمرين.

ووسط ضغوط لتحسين الربحية وخفض التكاليف أعلن الرئيس التنفيذي موراي أوكينكلوس، خططاً لبيع أصول بقيمة 20 مليار دولار حتى 2027 وخفض الإنفاق وإعادة شراء للأسهم.

وتخلت الشركة عن تحرك لخفض إنتاج الهيدروكربون وتعزيز أعمالها منخفضة الكربون، وهي خطط دفعت بها جوليا كيركيا رئيسة قطاع الاستراتيجية والاستدامة، التي أعلنت اليوم الثلاثاء عزمها التنحي عن منصبها في أول يونيو. وقالت مصادر مطلعة لرويترز، إن إليوت الأمريكية لإدارة الاستثمارات كانت ترغب في تغيير رئيسة قطاع الاستراتيجية في إطار السعي لزيادة التدفق النقدي الحر من خلال تخفيضات أكبر في الإنفاق والتكاليف.

وتراجع سهم «بي.بي» مقارنة بالشركات المنافسة منذ دخولها مجال الطاقة المتجددة في عهد الرئيس التنفيذي السابق برنارد لوني، الذي ضم كيركيا إلى «بي.بي». ومنذ إعادة هيكلة قام بها أوكينكلوس لاستراتيجية الشركة في فبراير، هبط سهم «بي.بي» 20 بالمئة مقارنة بانخفاضات وصلت إلى 7.5 بالمئة لسهم شل و1.8 لإكسون موبيل.