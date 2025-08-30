النفط ينخفض وسط توقعات بتراجع الطلب وزيادة المعروض



تراجعت أسعار النفط "الجمعة" وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للخام في العالم، وزيادة أوبك ومنتجين آخرين المعروض هذا الخريف.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينتهي أجلها "الجمعة" 50 سنتا، بما يعادل 0.73 بالمئة، إلى 68.12 دولار عند التسوية، بينما انخفضت عقود نوفمبر الأكثر تداولا 53 سنتا، أو 0.78 بالمئة، إلى 67.45 دولار.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أو 0.91 بالمئة، إلى 64.01 دولار.

وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.إم أويل أسوشيتس إن السوق تحول تركيزها جزئيا نحو اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل.

وارتفع إنتاج الخام من أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بعدما زادت المجموعة وتيرة الإنتاج لاستعادة حصتها السوقية، مما عزز توقعات ارتفاع المعروض الذي أثر سلبا على الأسعار على مستوى العالم

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس، "بشكل عام، فإن الخلاصة هي أننا سنرى قفزة في العرض تغذي سوق الطلب الضعيف".

وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إن زيادة المعروض لم تصل إلى السوق الأمريكية بعد، مما يزيد من احتمال وجود توازن أقوى بين العرض والطلب.

ويترقب المستثمرون رد الهند على ضغوط الولايات المتحدة لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن ضاعف ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة "الأربعاء".

وقال متعاملون إن الهند تحدت الولايات المتحدة حتى الآن، ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الروسية إلى الهند في سبتمبر.

وقال فارجا "الرأي السائد هو أن العقوبات الروسية ليست وشيكة، وأن الهند ستتجاهل تهديدات بفرض عقوبات أمريكية وستواصل شراء النفط الخام الروسي بأسعار مخفضة للغاية".







