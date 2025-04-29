أسعار النفط تهبط وسط تصاعد الحرب التجارية وتوقعات بارتفاع المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، وسط تراجع توقعات المستثمرين بنمو الطلب جراء استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وبحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 25 سنتًا، أو بنسبة 0.4%، لتسجل 65.61 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 18 سنتًا، أو بنسبة 0.3%، إلى 61.87 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد تراجعا بأكثر من دولار واحد خلال تعاملات أمس الاثنين.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معظم خبراء الاقتصاد يرون أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل التجارة العالمية عبر فرض رسوم جمركية على جميع الواردات قد زادت من مخاطر انزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة ركود هذا العام.

وردت الصين، التي كانت هدفًا رئيسيًا لهذه الرسوم، بفرض رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية، مما أشعل حربًا تجارية بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط الخام في العالم.

ودفع هذا التصعيد المحللين إلى خفض توقعاتهم لنمو الطلب على النفط وأسعاره بشكل حاد.

وخفض بنك باركليز، أمس الاثنين، توقعاته لسعر خام برنت لعام 2025 بمقدار أربعة دولارات إلى 70 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى تصاعد التوترات التجارية وتحول استراتيجية الإنتاج ضمن مجموعة "أوبك+" كأسباب رئيسية وراء فائض متوقع في المعروض النفطي بنحو مليون برميل يوميًا هذا العام.

وأفادت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي بأن العديد من أعضاء "أوبك+"، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيقترحون تسريع زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو.

وقال محلل أسواق النفط، فيليب فيرليجر، في مذكرة: "من المحتمل أن نشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار النفط إذا عززت الدول المصدرة إنتاجها".

في غضون ذلك، من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، وفقًا لاستطلاع لآراء محللين أجرته رويترز أمس الاثنين.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بينما ستصدر البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غدًا الأربعاء.