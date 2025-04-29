الدولار لأعمق خسائر شهرية منذ عامين ونصف

استقر مؤشر الدولار في مستهل الأسبوع، الذي يشهد صدور بيانات اقتصادية مهمة، إلا أنه لا يزال متجهاً نحو تسجيل أعمق انخفاض شهري له منذ ما يقرب من عامين ونصف، بعدما زعزعت الحرب التجارية الموثوقية في الأصول الأمريكية.

وخلال تعاملات الاثنين، استقر مؤشر الدولار، الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، عند 99.45 نقطة.

وفي حين استقر اليورو عند 1.1363 دولار، ارتفع الإسترليني 0.25% إلى 1.3348 دولار، وزادت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.3% عند 143.23 يناً.

وانخفض الدولار بأكثر من 4% مقابل كل من اليورو والين خلال أبريل، على الرغم من ارتداده في نهاية الأسبوع الماضي على خلفية تحول واضح في لهجة العلاقات الأمريكية الصينية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول هذا الأسبوع، مع قراءة مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قبل إعلان تقرير الوظائف الشهري الجمعة.

وقال كريس تيرنر، رئيس الأسواق في «آي.إن.جي»: الفصل المهم التالي فيما يجري هو ما إذا كان كل ذلك التقلب أثر على القرارات في أرض الواقع، ولا سيما في سوق العمل الأمريكية.

ويجري تداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، إذ وصل إلى 0.64 دولار في التعاملات الآسيوية. كما يحوم الدولار النيوزيلندي بالقرب من 0.60 دولار.

ويتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع، الاثنين، وتشير الأسواق إلى أن المتداولين لا يتوقعون تقلبات كبيرة في العملة.

واستقر الدولار الكندي عند 1.3866 للدولار، ومن المتوقع أن يتخذ بنك اليابان قراراً بشأن السياسة النقدية الخميس.

ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية إلا أنها ستركز على التوقعات وخطة صناع السياسات للتعامل مع ضبابية البيئة الاقتصادية، خاصة وسط تكهنات بأن تتطرق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان إلى العملة.