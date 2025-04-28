بريطانيا.. متاجر التجزئة تتوقع تراجعاً حاداً في المبيعات مايو المقبل

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن متاجر التجزئة في بريطانيا تتوقع تراجعاً حاداً في مبيعاتها خلال الشهر المقبل بسبب تأثير إجراءات ميزانية الخريف التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، وضعف ثقة المستهلكين وحالة عدم اليقين العالمية.

وبحسب مسح تجارة التوزيع الذي أجراه اتحاد الصناعة البريطاني، فإن نسبة صافية تبلغ 8% من تجار التجزئة قالوا إن المبيعات تراجعت خلال الشهر الحالي، ليستمر التراجع للشهر السابع على التوالي.

كما توقع نسبة 33% من تجار التجزئة تراجع المبيعات خلال الشهر المقبل.

وقال نحو 38% من تجار التجزئة إن المبيعات ستكون أقل كثيراً من المعدلات الطبيعية خلال مايو المقبل.

كما أظهر المسح استمرار مبيعات التجزئة عبر الإنترنت مستقرة دون تغيير بصورة واسعة خلال الشهر الحالي، في حين يتوقع صافي 2% منهم ارتفاعها خلال الشهر المقبل.

وقال مارتن سارتوريوس، كبير الخبراء الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني: "مع عدم وجود أي انتعاش في المبيعات في الأفق، ترغب الشركات في قطاع التوزيع في أن تستخدم الحكومة كل الوسائل المتاحة لتعزيز ثقة الشركات والأسر خلال هذه الأوقات الصعبة".