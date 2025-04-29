«إيرباص» تشتري أصولاً من «سبيريت أيروسيستمز»

أعلنت شركة صناعة مكونات الطائرات الأمريكية سبيريت أيروسيستمز هولدنجز، أمس، توصلها إلى اتفاق نهائي مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص لنقل ملكية أصول ومواقع محددة مرتبطة بتصنيع مكونات طائرات إيرباص، إلى الشركة الأوروبية.

وتتوقع الشركة إتمام عملية بيع هذه الأصول بالتزامن مع استحواذ شركة بوينغ الأمريكية على سبيريت، والذي أعلن عنه سابقاً.

ومن المتوقع إتمام الصفقتين في الربع الثالث من العام الحالي، بعد الحصول على موافقات السلطات المعنية والإيفاء بشروط أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، وقعت شركة سبيريت مذكرة تفاهم مع إيرباص، وبموجب الاتفاقية، وافقت إيرباص، من بين أمور أخرى، على تزويد سبيريت بخطوط ائتمان بدون فوائد بقيمة 200 مليون دولار، ستستخدمها سبيريت لدعم برامج إيرباص.

وعقب إتمام الاتفاقية، ستستحوذ إيرباص من سبيريت على ملكية موقع كينستون، كارولاينا الشمالية، بالولايات المتحدة، الذي ينتج أجزاء من هيكل الطائرة إيه 350، وموقع سان نازير، بفرنسا لإنتاج أجزاء من هيكل الطائرة إيه 350 وموقع الدار البيضاء بالمغرب لإنتاج مكونات الطائرتين إيه 321 وإيه 220 ومصنع إنتاج مكونات أجنحة الطائرة إيه 320 وإيه 350 في بريستويك، بإسكتلندا؛ ومصنع ويتشيتا، بولاية كانساس، الأمريكية ومصنع إنتاج أجنحة طائرة إيه 220 في بلفاست، بأيرلندا الشمالية.

علاوة على ذلك ستشتري إيرباص ما تبقى من موقع بلفاست، لإنتاج الهيكل الأوسط للطائرة إيه 220، بالإضافة إلى الأصول في سوبانج، بماليزيا المتعلقة ببرامج إيرباص، إذا لم يتم تحديد مشتر مناسب للأصول قبل إتمام الصفقة.