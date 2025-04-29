انحسار التوتر بين أمريكا والصين يطفئ بريق الذهب

انخفضت أسعار الذهب، أمس، إذ عزز تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

وخلال التعاملات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 3292.11 دولاراً للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 3302.30 دولار للأوقية.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد «ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تنفست الصعداء إزاء وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل».

وأضاف «عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات تجري بشأن الرسوم الجمركية مع الصين. وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والتي أثارت مخاوف من حدوث ركود.

وأعفت الصين يوم الجمعة بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية الهائلة، لكنها سرعان ما دحضت تأكيدات ترامب بأن مفاوضات تجري. ولم يدعم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تصريحات ترامب أول من أمس.

وقال العديد من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن إدارة ترامب لا تزال متناقضة في مطالبها من الشركاء التجاريين الذين فرضت عليهم رسوماً جمركية شاملة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 32.80 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 971.29 دولاراً، في حين نزل البلاديوم 0.7 % إلى 942.15 دولاراً للأوقية.