«لوفتهانزا» توقف بيع المنتجات على رحلاتها

تعتزم شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران وقف مبيعات العطور والسجائر والنظارات الشمسية، وغيرها من المنتجات، على متن رحلاتها، لأسباب اقتصادية. وأكد متحدث باسم الشركة هذه الخطوة، أمس، مُشيراً إلى انخفاض الطلب، وارتفاع تكاليف الشراء، كأسباب لعدم ربحية هذا النوع من الأعمال.

وينطبق التغيير على العلامة التجارية الأساسية للوفتهانزا. وقد تم بالفعل إيقاف بيع المنتجات تدريجياً على بعض الخطوط، وستتوقف على مستوى شبكة الرحلات الطويلة بكاملها، بحلول سبتمبر المقبل. وأوقفت «لوفتهانزا» بالفعل عرض بضائع للبيع على متن رحلاتها القصيرة. ومع ذلك، سيواصل متجر الشركة الإلكتروني ومتاجرها في المطارات العمل كالمعتاد.

وتحدثت شركة «توي فلاي دويتشلاند»، عن طلب قوي على بيع منتجات على متن طائراتها، لا سيما على الرحلات الطويلة المتجهة إلى وجهات سياحية، مثل جزر الكناري، واصفةً المتجر على متن الطائرة، بأنه جزء مهم من تجربة السفر. كما صرحت شركة «كوندور» بأنها لا تخطط لوقف بيع منتجات على متن طائراتها، مشيرة إلى أن تقييمات الربحية تُظهر مبيعات قوية، لا سيما في رحلات العطلات.