الذهب قرب أعلى مستوى في شهر وسط ضعف الدولار

حومت أسعار الذهب اليوم الجمعة بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار بشكل عام وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للفائدة في سبتمبر إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3413.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0059 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو أمس الخميس. وزاد الذهب 3.6 بالمئة منذ بداية الشهر وحتى الآن.

واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3473.80 دولاراً.

وتراجع الدولار 0.4 بالمئة خلال الليل ويتجه لتكبد خسارة شهرية، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 بالمئة خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الشهر المقبل.

وعادة ما يكون أداء الذهب الذي لا يدر عوائد جيدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي، والذي سيصدر في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 39.02 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1356.69 دولارا، واستقر البلاديوم عند 1102.75 دولار.