ثقة البريطانيين في الاقتصاد تتراجع لأدنى مستوى منذ 1978

أعلنت شركة إبسوس لاستطلاعات الرأي، أمس، أن ثقة البريطانيين في الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة انخفضت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، مع توقع عدد قليل فقط تحسناً خلال هذه الفترة. ويتوقع 75 % من البريطانيين تدهور الاقتصاد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بزيادة 8 نقاط مئوية منذ مارس.

ويعتقد 7 % فقط من البريطانيين أن الاقتصاد سيتحسن خلال العام المقبل، بينما يعتقد 13 % أنه سيبقى دون تغيير.

وتمثل نسبة سالب 68 أدنى درجة من التفاؤل منذ أن بدأت إبسوس في جمع البيانات عام 1978.

وأشارت إبسوس إلى أن الثقة تراجعت بالفعل بين الشركات والمستهلكين البريطانيين وأن الرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف بشأن حالة الاقتصاد البريطاني دفعت التشاؤم إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ ركود عام 1980 والأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة غلاء المعيشة المرتبطة بجائحة «كوفيد 19». وقالت إبسوس إن صافي رصيد الثقة الاقتصادية وصل إلى سالب 64 في تلك الفترات.

وتمثل هذه النتائج ضربة لطموحات رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي أعلن عند انتخابه في يوليو الماضي، استهداف أن تصبح بريطانيا الأسرع نمواً من بين اقتصادات مجموعة السبع. وقال جيدون سكينر، رئيس قسم السياسة البريطانية بإبسوس «قلة من رؤساء الوزراء واجهوا هذا المستوى من التشاؤم الاقتصادي بعد هذه المدة من ولايتهم».