النفط يهبط مع قرب انتهاء موسم الطلب الصيفي في أمريكا

انخفضت أسعار النفط اليوم "الخميس" تحت ضغط توقعات بانخفاض الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي واستئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب دروجبا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 67.59 دولار، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 63.58 دولار.

وتنهي عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة بمناسبة يوم العمل في الولايات المتحدة موسم القيادة الصيفي. وتشير التوقعات إلى انخفاض الطلب الأمريكي على البنزين، حتى مع ارتفاع إمدادات النفط الخام نتيجة لخطة أوبك+ لزيادة إنتاج سبتمبر أيلول بمقدار 547 ألف برميل يوميا. وذكرت شركة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة لها أن هذا التفاوت سيؤدي إلى ارتفاع مخزونات النفط.

وأضافت "سيؤثر ذلك سلبا على العقود الآجلة للطاقة في مختلف المجالات مع انتهاء فصل الصيف وبداية خريف، ومع تراجع الطلب على البنزين وتحول المصافي إلى منتج الشتاء الأقل سعرا".

وأعلنت شركة النفط المجرية (إم.أو.إل) ووزير الاقتصاد السلوفاكي "الخميس" أن إمدادات النفط الخام الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروجبا استؤنفت بعد انقطاع ناجم عن هجوم أوكراني في روسيا الأسبوع الماضي.

ويترقب المتعاملون رد فعل نيودلهي على الضغوط التي تمارسها واشنطن عليها لوقف شراء النفط الروسي، بعد أن زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة "الأربعاء".

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي "من المتوقع أن تواصل الهند شراء النفط الخام من روسيا على الأقل في الأمد القريب، وهو ما من شأنه أن يحد من تأثير الرسوم الجديدة على الإمدادات العالمية".

وارتفع كلا الخامين نحو واحد بالمئة الجلسة الماضية بعد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أمثر من المتوقع.