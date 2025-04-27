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أعمال

الصين تصوغ سياسات استرداد ضريبة للسائحين الأجانب

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رويترز

أكدت الصين اليوم الأحد أنها ستحسن سياسات استرداد الضرائب للسائحين الأجانب لتعزيز الاستهلاك المحلي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد مع استمرار فتور الطلب المحلي.

وذكر بيان مشترك أصدرته وزارة التجارة وإدارات أخرى أن الصين ستشجع توسيع متاجر استرداد الضرائب في مناطق التسوق والأماكن السياحية والمطارات والفنادق.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان إن الحد الأدنى لاسترداد الأموال لمسافر واحد من الخارج في نفس متجر استرداد الضرائب في اليوم نفسه سيتم تخفيضه إلى 200 يوان (27.45 دولارا) من 500 يوان من قبل.