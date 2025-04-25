الدولار يرتفع في ختام أسبوع متقلب وسط تصريحات متناقضة من ترامب

أنهى الدولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع، بعد أن تعرّض لخسائر طفيفة في الجلسة السابقة، وسط حالة من التذبذب نجمت عن تصريحات غير واضحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السياسة التجارية والتدخل المحتمل في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشهد أداء العملة الأمريكية تقلبات حادة على مدار الأسبوع، إذ بدأ بانخفاض نسبته 1% أمام العملات الرئيسية يوم الاثنين، عقب تهديد ترامب بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب "بطء" خفض أسعار الفائدة. غير أن الدولار ارتفع بنسبة 1.5% في اليوم التالي بعد أن أوضح ترامب أنه لا يعتزم تغيير باول، واقترح تهدئة النزاع التجاري مع الصين.

لكن في ظل غياب تقدم ملموس في المحادثات التجارية مع بكين، تراجع الدولار مجددًا في وقت لاحق من الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – لتحقيق مكاسب نسبتها 0.27%، وهو ما يضع حدًا لسلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع.

ويشكو المستثمرون من شُح المعلومات بشأن تطورات العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أكدت الصين يوم الخميس أنها لم تُجرِ أي محادثات مع الجانب الأمريكي، في حين كرر ترامب أن المفاوضات المباشرة لا تزال جارية.

وبحلول صباح الجمعة، ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 143.08 ين، وصعد بنسبة 4% أمام الفرنك السويسري إلى 0.8303 فرنك.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1355 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3314 دولار.

وارتفعت عملة بتكوين قليلاً لتسجل نحو 94,220 دولارًا، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 3 مارس، والذي بلغ 94,489.92 دولار.