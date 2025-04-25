«وول ستريت» تنتعش وتراهن على نتائج الأعمال وانفراجة الحرب التجارية

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، وسط تقييم المستثمرين مجموعة متباينة من نتائج الأعمال وآمال بانفراجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده والصين عقدتا محادثات أمس، للمساعدة في إنهاء الحرب التجارية الدائرة.

وارتفع مؤشر داو جونز ، خلال التعاملات 390.57 نقطة أو 0.99 % إلى 40003.34 نقطة وصعد ستاندرد آند بورز

1.76 % إلى 5470.46 نقطة ومؤشر ناسداك 2.35 % إلى 17102.46 نقطة . وارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية، مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الاضطرابات التجارية رغم تبني الولايات المتحدة نهجاً تجارياً أقل تشدداً.

وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.36 % إلى 518 نقطة عند الإغلاق، بدعم من أداء إيجابي لغالبية القطاعات.

وفي حين استقر مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني عند 8407 نقاط، ارتفع نظيراه «داكس» الألماني 0.47 % إلى 22064 نقطة، و«كاك» الفرنسي 0.27 % إلى 7502 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع.وصعد نيكاي 0.5 % عند 35039.15، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 %.

وعوضت أسعار النفط بعض الخسائر أمس، وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً، أي 0.79 %، إلى 66.64 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي 59 سنتاً، أي 0.95 %، إلى 62.86 دولاراً.