18.2 % نمو قدرات توليد الكهرباء في الصين

بلغ إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الصين 3.67 مليارات كيلوواط حتى نهاية يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 18.2% على أساس سنوي، بحسب ما ورد في أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للطاقة.

وبلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 1.11 مليار كيلوواط حتى نهاية يوليو الماضي، بزيادة سنوية 50.8%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.

وبلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح 570 مليون كيلوواط، بزيادة سنوية نسبتها 22.1%.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت القدرة المركبة الجديدة لتوليد الكهرباء في البلاد 324.8 مليون كيلوواط، بزيادة قدرها 139.95 مليون كيلوواط على أساس سنوي.

وزادت قدرة التوليد بالطاقة الشمسية بمقدار 223.25 مليون كيلوواط، كما زادت قدرة التوليد بطاقة الرياح بمقدار 53.67 مليون كيلوواط، وزادت قدرة التوليد بالطاقة الحرارية بمقدار 41.98 مليون كيلوواط، وزادت قدرة التوليد بالطاقة المائية بمقدار 5.89 ملايين كيلوواط.