الدولار يتعافى قليلاً مع استمرار قلق المستثمرين

تعافى الدولار قليلاً، أمس، إذ أدى تجدد قلق المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد أحدث محاولة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوسيع سلطته عليه، إلى الحد من مكاسب العملة الأمريكية، أدت إلى تآكل ثقة المستثمرين في هيمنة الدولار.

وقال ترامب إنه قرر إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ما أثير عن ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية، لكن محامي كوك قال في وقت لاحق إنها سترفع دعوى قضائية لإلغاء إقرار إقالتها.

وتراجع الدولار في البداية بسبب هذه التطورات لكنه استعاد بعض قوته في وقت لاحق، إذ ارتفع 0.33 % مقابل الين إلى 147.93 في حين تراجع اليورو 0.24 % إلى 1.1614 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.23 % إلى 1.3448 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.2 % إلى 98.47.

وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.16% إلى 0.6484 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.27 % إلى 0.5845 دولار أمريكي.