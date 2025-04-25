«بي.إن.بي» يتجه لتخطي مخاوف التباطؤ

أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي عن أرباح فصلية جاءت متماشية مع التوقعات، بفضل عمليات بنكها الاستثماري، وأبقت على توقعاتها للأرباح، رغم تدهور التوقعات الاقتصادية، الناجم عن احتمال اندلاع حرب تجارية عالمية.

وقال أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول، إن صافي دخل المجموعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفض 4.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 2.95 مليار يورو (3.34 مليارات دولار)، مقابل متوسط توقعات عند 2.94 مليار يورو. وقال بي.إن.بي، إن إعادة إدراج عملياته في أوكرانيا إلى حساباته، يفسر التراجع على أساس سنوي.

وسجلت الأقسام الثلاثة الرئيسة للبنك الفرنسي زيادة في الدخل قبل الضرائب، بقيادة وحدة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والتي شهدت ارتفاع المبيعات 12.5%، إلى مستوى قياسي، بعدما قاد اضطراب الأسواق المالية إلى مزيد من نشاط العملاء.

وارتفعت المبيعات من تداول الأسهم والخدمات الرئيسة 42%، في حين ارتفعت الإيرادات من تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع 4.4%. وقفزت إيرادات المجموعة 3.8% إلى 13 مليار يورو، وهو ما يتفق أيضاً مع توقعات المحللين.