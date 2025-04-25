نستله: التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية «غير واضح»

أعلنت شركة نستله السويسرية أن التأثير غير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية «غير واضح».

وسجلت الشركة نمواً عضوياً في المبيعات للربع الأول فاق التوقعات، بعد أن رفعت أكبر شركة أغذية معلبة في العالم أسعار ألواح شيكولاتة كيت كات وقهوة نسكافيه.

وأبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لعام 2025، مشيرة إلى أنها لا تزال تتوقع تحسن نمو المبيعات العضوية، وأشارت تقديراتها إلى هامش ربح تشغيلي تجاري أساسي عند 16% أو أكثر.

وقال الرئيس التنفيذي، لوران فريكس، في بيان «يستند هذا إلى تقييمنا للتأثير المباشر للرسوم الجمركية الحالية، وقدرتنا على التكيف». وذكرت نستله أ ن النمو العضوي للمبيعات، الذي يستثني تأثير تقلبات أسعار العملات وعمليات الاستحواذ، ارتفع 2.8% في الربع الأول. وكان المحللون يتوقعون نمواً عضوياً متوسطاً في المبيعات 2.5%.

وارتفع إجمالي المبيعات 2.3%، إلى 22.6 مليار فرنك سويسري (27.28 مليار دولار)، متجاوزاً بقليل توقعات المحللين عند 22.5 مليار فرنك.