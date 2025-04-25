الدولار يهبط وسط إحباط المستثمرين

تراجع الدولار، أمس، وسط إحباط المستثمرين من عدم إحراز أي تقدم حقيقي لنزع فتيل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد موجة تفاؤل لم تدم طويلاً، لكنها دفعت الدولار للارتفاع، أول من أمس.

وارتفعت الأصول الأمريكية ومن بينها الدولار بشدة، الأربعاء، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، وبدا أنه يخفف من حدة تجاه الصين.

وقال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن الحظر الفعلي الحالي على التجارة الأمريكية الصينية لا يمكن أن يستمر، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة لن تبادر بخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، والتي تفوق نسبتها حالياً 100%.

ولم تصمد المكاسب التي حققها الدولار، وقالت الصين إنها لم تُجرِ مفاوضات بشأن الاقتصاد والتجارة مع واشنطن، وحثتها على إلغاء كل الرسوم الجمركية أحادية الجانب إذا كانت تريد حقاً حل المسألة، مما ترك المستثمرين في نفس حالة عدم اليقين التي كانوا عليها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام الين 0.75% خلال التداولات، ووصلت إلى 142.39، لكنها لا تزال فوق مستوى 140 يناً، الذي تجاوزته الأسبوع الماضي.

وتكبد الدولار أكبر خسائر بسبب تقلب سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ونزل نحو 4.8% حتى الآن في أبريل، في أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022.

وهبط الدولار 0.6% أمام الفرنك السويسري، الذي سجل 0.8251 للدولار.

ويحوم الفرنك قرب أقوى مستوى أمام الدولار في عشر سنوات بفضل الإقبال الكبير على الملاذات الآمنة هذا الشهر.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.332 دولار، وقالت وزيرة المالية البريطانية، أمس: «إنها واثقة بقدرة بريطانيا على التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة».