30 مليار طن ذهب في قلب الأرض.. تسرب معادن ثمينة عبر البراكين

في اكتشاف علمي مذهل، كشف باحثون أن قلب الأرض قد يخبئ ما يصل إلى 30 مليار طن من الذهب، تتسرب آثاره النادرة إلى السطح عبر البراكين. نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية تعيد رسم فهمنا للعمليات الجيولوجية العميقة، وتفتح نافذة جديدة على أسرار الكوكب، ما يعزز معرفتنا بكيفية تفاعل عناصر الأرض الداخلية مع السطح على مدى ملايين السنين.

وأظهر التحليل الجيوكيميائي وجود بصمات لعناصر نادرة مثل الذهب والروثينيوم في الحمم البركانية، ما يشير إلى أن المواد القادمة من أعماق كبيرة للكرة الأرضية تصل بالفعل إلى السطح بطرق طبيعية.

وباستخدام مطياف كتلة عالي الدقة، حلل الباحثون عينات من براكين هاواي (كيلاويا ولويهي) التي تتغذى من مسارات صاعدة تمتد جذورها إلى حدود اللب والوشاح، على عمق 3000 كيلومتر. النتائج أظهرت دلائل نظائرية دقيقة في الروثينيوم والتنغستن، ما يشير إلى أن جزءاً ضئيلاً من مواد النواة المنصهرة يتسرب إلى السطح عبر هذه النقاط الساخنة، مقدماً دليلاً علمياً قوياً على الاتصال بين أعماق الأرض وسطحها.

رغم أن الكميات المكتشفة مجهرية (أقل من 0.3% من المكونات المشتقة من النواة)، إلا أن التداعيات العلمية ضخمة. لعقود، اعتُقد أن نواة الأرض معزولة كيميائياً منذ 4.5 مليارات سنة، لكن هذه الدراسة تقدم دليلاً على وجود حلقة تغذية جيوكيميائية تعيد تدوير عناصر من العمق إلى القشرة عبر النشاط البركاني المستمر، وهو ما يغير تصور العلماء لكيفية نقل المواد من مركز الأرض إلى سطحها.

الاهتمام العام انصبّ على تقديرات تشير إلى أن نواة الأرض قد تحتوي نظرياً على ما يصل إلى 30 مليار طن من الذهب، تُقدر قيمتها بنحو 2.77 تريليون يورو. لكن العلماء شددوا على أن الأمر لا يتعلق بالتعدين أو الاستغلال التجاري، بل بفهم العمليات الداخلية الغامضة للأرض ومراقبة حركة المعادن النادرة.

هذه البصمات الدقيقة تمنح العلماء نافذة فريدة لمراقبة تفاعلات تحدث في أعماق الكوكب، كما تفتح آفاقاً مستقبلية لدراسة الكواكب الأخرى، إذ يمكن تطبيق المنهجية نفسها لتحليل الصخور البركانية على المريخ أو الزهرة، مما يوسع فهمنا للعمليات الجيولوجية الكونية.