واشنطن تضغط لتوقيع شراكة اقتصادية مع أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع روسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير سكوت بيسنت التقى، يوم الأربعاء، برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال ووزير المالية سيرجي مارشينكو، وشدد على أهمية توقيع شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "في أقرب وقت ممكن".

وأكدت واشنطن أنها قد تتخلى عن جهود الوساطة في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تحقيق تقدم في المفاوضات قريبًا.

وفي أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن المعادن مع كييف خلال هذا الأسبوع.

وكانت محاولة سابقة لعقد الاتفاق في فبراير قد باءت بالفشل، بعد مشادة وقعت بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب داخل المكتب البيضاوي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: "أكد الوزير بيسنت مجددًا دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا، وشدد على التزام بلاده بتحقيق سلام دائم لشعبي أوكرانيا وروسيا".

وأضاف البيان: "شدد الوزير بيسنت على ضرورة اختتام المحادثات الفنية وتوقيع الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، يطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن تتخلى أوكرانيا عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأن تتنازل نهائيًا عن المناطق الأربع التي خسرتها لصالح روسيا، بالإضافة إلى تقليص حجم جيشها. وتعتبر كييف هذه الشروط بمثابة مطالبة باستسلامها الكامل.

وقد تجدد التوتر، يوم الأربعاء، بين ترامب وزيلينسكي بشأن جهود إنهاء الحرب، إذ انتقد ترامب الرئيس الأوكراني لرفضه الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم. وكانت روسيا قد ضمت القرم في عام 2014، ثم شنت غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022.