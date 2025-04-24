أمريكا ترفض طلب اليابان بمعاملة جمركية تفضيلية

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية يوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت الوفد التجاري الياباني بعدم قدرتها على منح اليابان معاملة خاصة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، وذلك ردًا على طلب قدمته طوكيو خلال المفاوضات الوزارية التي عُقدت في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل التقرير عن عدة مصادر حكومية أن وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، طالب خلال المحادثات بمراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والصلب، غير أن الجانب الأمريكي أوضح أنه "لا يمكن منح معاملة تفضيلية لليابان فقط".

وأشار التقرير إلى أن أكازاوا يعتزم إعادة طرح مسألة الرسوم الجمركية في جولة المفاوضات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة إدراجها كبند أساسي على جدول المناقشات.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة "أساهي" التلفزيونية يوم الأربعاء أن أكازاوا قد يسافر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الجمركية، والمتوقعة في موعد قريب، ربما يكون في 30 أبريل.