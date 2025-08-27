تحذيرات غير مسبوقة.. هل تقترب أمريكا من أزمة مالية؟

تشهد الأسواق المالية الأمريكية والعالمية ضغوطًا متصاعدة، وسط تحذيرات من كبار المستثمرين بأن الاقتصاد يواجه تحديات هيكلية غير مسبوقة. ارتفاع الدين الوطني إلى مستويات قياسية، التضخم المستمر، وفوائض السيولة الناتجة عن التحفيز المالي بعد جائحة كوفيد-19، كلها عوامل أدت إلى تقلبات حادة في الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، التطورات التكنولوجية السريعة، الحروب التجارية المستمرة، وارتفاع أسعار الفائدة، ساهمت في تكوين بيئة محفوفة بالمخاطر، ما دفع المستثمرين الكبار مثل راي داليو ومايكل بيري وجيريمي غرانثام إلى اتخاذ مواقف استباقية خوفاً من انهيار محتمل للأسواق، وأطلقوا تحذيرات غير مسبوقة بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي، مشيرين إلى مخاطر جسيمة قد تهدد استقرار الأسواق المالية.

راي داليو

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورتشن" حذر المستثمر الملياردير راي داليو مؤسس شركة Bridgewater Associates من أن الولايات المتحدة قد تواجه "نوبة قلبية اقتصادية" في غضون السنوات الثلاث المقبلة إذا لم يتم تقليص العجز المالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار داليو إلى أن الدين الوطني المتزايد، الذي بلغ 37 تريليون دولار، يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد الأمريكي.

وأوضح أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى أزمة مالية شاملة، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع قيمة الدولار.

مايكل بيري

أما مايكل بيري، الذي اشتهر بتوقعه للأزمة المالية عام 2008، فقد اتخذ خطوة جريئة في الربع الأول من 2025 بشراء خيارات بيع (Put Options) على أسهم شركة Nvidia بقيمة تقارب 98 مليون دولار. هذه الخطوة تعكس شكوكه في استدامة تقييم أسهم الشركة وسط المخاوف من التضخم والركود. على الرغم من تقلبات السوق، يظل بيري متفائلًا بأن هذه الرهانات ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب.

جيريمي غرانثام

من جانبه، حذر جيريمي غرانثام، مؤسس شركة GMO، من احتمال حدوث انهيار بنسبة 50% في سوق الأسهم الأمريكية. وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسية تساهم في هذا التوقع وهي تأثيرات التحفيز الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19، الارتفاع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحروب التجارية المستمرة. غرانثام، المعروف بنهجه الاستثماري الحذر، يرى أن الأسواق وصلت إلى مستويات تقييم غير مستدامة، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح كبير.

هل نحن أمام أزمة وشيكة؟

تشير تحذيرات هؤلاء المستثمرين إلى وجود قلق مشترك بشأن الوضع الاقتصادي الأمريكي. ارتفاع الدين الوطني، التقييمات المرتفعة للأسواق، والتحديات الجيوسياسية تشكل عوامل ضغط على النظام المالي. بينما يسعى داليو إلى تقليص العجز المالي، يراهن بيري على تصحيح في أسواق التكنولوجيا، ويحث غرانثام على الحذر من فقاعة سوقية محتملة.

نصائح للمستثمرين

في ضوء هذه التحذيرات، يُنصح المستثمرون بتبني استراتيجيات استثمارية مرنة ومتنوعة. قد يكون من الحكمة تقليل التعرض للأسواق المرتفعة التقييم، وزيادة الاستثمار في أصول آمنة مثل الذهب أو السندات الحكومية. كما يُفضل متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن كثب، والاستعداد لأي تقلبات محتملة في الأسواق المالية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي قد يحيط بالأسواق في بعض الأحيان، تبقى التحذيرات من كبار المستثمرين بمثابة إشارات تنبيه للمستثمرين بضرورة توخي الحذر واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.