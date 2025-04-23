الدولار ينتعش وسط آمال في تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين



انتعش الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم "الأربعاء" مع تنفس المستثمرين الصعداء وسط آمال انحسار التوتر التجاري وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديدات بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الأمريكية تدرس خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في محاولة لتهدئة التوتر مع بكين، مما دعم الدولار مقابل اليورو والفرنك السويسري.

وواجهت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابا بسبب فكرة أن يكون استقلال مجلس الاحتياطي مهددا بعد انتقادات متكررة من ترامب لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض في يناير. لكن ترامب تراجع عن موقفه على ما يبدو مساء "الثلاثاء".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة".

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في مجموعة (إم.يو.إف.جي) إن "النفي الصريح" من جانب ترامب إشارة مشجعة للأسواق.

كما تلقت المعنويات دعما من تعليقات منفصلة لترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تشير إلى إمكان تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن أي اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية "بشكل كبير".

وسارع المستثمرون بالإقبال مجدداً على الدولار الذي حوم في الأسابيع القليلة الماضية قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مع تشكك المستثمرين في وضعه كملاذ آمن بالنظر لتقلب سياسات ترامب التجارية وأثرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار بسرعة في بداية التعاملات الآسيوية لكنه استقر بعد ذلك مع بقاء معنويات السوق هشة. وانخفض في آخر التعاملات 0.106 بالمئة عند 99.46.

وهبط اليورو 0.51 بالمئة إلى 1.1362 دولار متراجعا عن مستوى 1.15 دولار الذي سجله هذا الأسبوع وشكل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وصعد الدولار بأكثر من واحد بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 143.21 ين في التعاملات المبكرة لكنه تراجع قليلا ليسجل زيادة 0.53 بالمئة فقط في أحدث التداولات عند 142.37 ين.

ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار في أحدث التداولات 0.84 بالمئة إلى 0.8257 فرنك بعد أن قفز بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية.

ورغم التعافي، لم يبتعد الدولار كثيرا عن أقل مستوياته في سنوات عدة أمام اليورو والفرنك السويسري وأدنى مستوى في سبعة أشهر أمام الين.

وقال نيكولاس ريس رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مونيكس أوروبا "نعتقد أننا سنرى صدمات مستمرة تشكل ضغطا على الدولار وعدولا متكررا (عن القرارات) يؤدي لتعافي الدولار، لكن الدولار لن يعود مجددا لارتفاعاته السابقة... الأسواق لا تثق في دونالد ترامب".

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين أكثر من اثنين بالمئة إلى 93168 دولارا متخطية مستوى 90 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس آذار.







