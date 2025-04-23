ارتداد قوي للدولار وقفزة لبيتكوين بعد تراجع ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

قفز الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء، مع تنفّس المستثمرين الصعداء بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وقد واجهت الأسواق هذا الأسبوع اضطرابًا ناجمًا عن مخاوف من تهديد استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انتقادات ترامب المتكررة لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة الرئيس إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني.

غير أن ترامب بدا مساء أمس الثلاثاء متراجعًا عن موقفه، حيث قال للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أنوي إقالته. أتمنى أن يكون أكثر نشاطًا بقليل في تطبيق فكرته بخفض أسعار الفائدة".

وقد أدى هذا التحول إلى ارتفاع الدولار خلال التعاملات الآسيوية، إذ صعد بنسبة 0.75% إلى 142.68 مقابل الين، وبنسبة 0.7% إلى 0.8249 مقابل الفرنك السويسري.

وتراجع اليورو بنسبة 0.49% إلى 1.1363 دولار.

وكان الدولار قد جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والفرنك السويسري أمس الثلاثاء، في حين بلغ الين أعلى مستوى له في سبعة أشهر مع اتجاه المستثمرين إلى التخلص من الأصول الأمريكية وسط قلق بشأن التوترات التجارية وانتقادات ترامب لباول.

كما تلقت المعنويات دعمًا إضافيًا من تعليقات لترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت، تشير إلى إمكانية تهدئة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وإلى أن أي اتفاق تجاري مع بكين قد يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية "بشكل كبير".

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في "سيتي إندكس": "التحول الواضح في موقف ترامب يجب أن يكون بمثابة انفراجة... وهو ما ساعد على دعم الدولار وسط رهانات على أنه لن يتم تعيين شخص أكثر ميلاً للتيسير النقدي بدلاً من باول".

وأضاف: "لكن التجارة هي المسألة الأكبر هنا؛ إذ ستحدد كيفية تطبيق الرسوم الجمركية مسار الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي اتجاه أسعار الفائدة".

من جانبه، أوضح بيسنت أن الطرفين يريان أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، مضيفًا أن هدف إدارة ترامب ليس فصل أكبر اقتصادين في العالم. ونُقلت هذه التصريحات عن مصدر حضر عرضًا خاصًا قدمه بيسنت أمام مستثمرين في مؤتمر لبنك "جيه. بي. مورجان".

وفي سياق متصل، أبدى ترامب تفاؤله بأن إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يخفض الرسوم الجمركية "بشكل كبير"، لكنه أشار إلى أن الاتفاق النهائي لن يخفض الرسوم إلى "الصفر".

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبرستون"، إن موقف ترامب من باول قد يساهم إلى حد ما في تهدئة المخاوف من ارتكاب خطأ سياسي كبير بالسعي لإقالة رئيس البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الأسواق باتت معتادة بشكل متزايد على تصريحات ترامب المتسرعة ثم تراجعه عنها وكأن الأمر لم يكن مشكلة كبيرة.

وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.39% إلى 1.3281 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6385 دولار أمريكي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.11% إلى 0.597 دولار.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد ارتفعت بيتكوين بنسبة 2.7% إلى 93671.97 دولار، متجاوزة بذلك مستوى 90 ألف دولار لأول مرة منذ مارس.