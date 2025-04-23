النفط يصعد 2% عند التسوية بعد ارتفاع الأسهم

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل عند التسوية "الثلاثاء" بعدما ساعدت العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وارتفاع أسواق الأسهم على إشعال موجة صعود للتعافى من عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار، أي 1.8 بالمئة، إلى 67.44 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار، والتي ينقضي أجلها اليوم، 1.23 دولار، أي اثنين بالمئة، إلى 64.32 دولار للبرميل.

وربحت عقود الخام الأمريكي الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو حزيران اثنين بالمئة لتسجل 63.47 دولار للبرميل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أحد أقطاب شحن الغاز الطبيعي والنفط الخام الإيرانيين وشبكته التجارية.

وقال جون كيلدوف الشريك في شركة أجين كابيتال، ومقرها نيويورك، إنه رغم إحراز تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني في مطلع الأسبوع، فقد يؤثر عدم التوصل إلى اتفاق بقوة على صادرات النفط الإيرانية في ظل تشديد العقوبات الأمريكية.

وأضاف "إما التوصل إلى اتفاق نووي أو ستحاول الولايات المتحدة خفض تدفقات النفط الإيرانية إلى الصفر".

وذكر روبرت يوجر المحلل لدى ميزوهو أن ارتفاع أسواق الأسهم، وهو ما يشير إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة، ساهم أيضا في دعم أسعار النفط.

وارتفعت الأسهم الأمريكية "الثلاثاء" مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات بعد أن أدت انتقادات الرئيس دونالد ترامب المتزايدة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة "الاثنين" بسبب إحراز تقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية وبيع الأسهم.

وخفض صندوق النقد الدولي "الثلاثاء" توقعاته الاقتصادية لهذا العام وعزا ذلك إلى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في 100 عام وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال للمستثمرين إنه يعتقد أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستهدأ، لكن المحادثات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".