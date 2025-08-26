الذهب يصعد بعد إقالة عضو بالبنك المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من الإقبال على المعدن النفيس وسط اهتزاز ثقة المستثمرين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عقب إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحد أعضائه.

وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3372.05 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 أغسطس عند 3386.27 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3420.40 دولاراً.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز "تلقينا بين عشية وضحاها نبأ إقالة ترامب عضو المجلس الاحتياطي الاتحادي بتهم تتصل بالرهن العقاري.. ومنح ذلك الأمر زخماً للذهب، نظراً لكون البنك المركزي المحرك الرئيسي للملاذ الآمن في الوقت الراهن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة غير مسبوقة إقالة ليسا كوك عضو البنك المركزي بسبب ما أثير عن مخالفات تتعلق بالرهن العقاري، وهي خطوة ستختبر على الأرجح حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وقال إن المخاطر التي تواجه سوق العمل تزداد.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 86 بالمئة لأن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر المقبل.

وأضاف هابركورن: "إذا ألمح باول إلى التيسير بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وإلى خفض آخر خلال العام، فمن المتوقع أن يواصل الذهب ارتفاعه".

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي فترات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1345.05 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1345.05 دولاراً، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو في وقت سابق من الجلسة.





