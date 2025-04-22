العملات الرقمية تحلق من جديد.. والبتكوين تتجاوز 90 ألف دولار

عززت العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات الثلاثاء، لتتجاوز البتكوين مستوى 90 ألف دولار وتلامس أعلى مستوى لها منذ مارس، مع زيادة التدفقات إلى الصناديق التي تتبع العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية لأعلى مستوى منذ أواخر يناير.

وارتفعت البتكوين بنسبة 4% إلى 90788.9 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ السابع من مارس.

كما ارتفعت كل من الإيثريوم بنسبة 4.8% عند 1653.23 دولاراً، والريبل بنحو 2.35% إلى 2.1327 دولار، وعملة «ترامب» 5% إلى 8.98 دولارات، وقفزت الدوج كوين 6.9% عند 16.91 سنتاً.

واستقبلت الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة التي تتبع سعر البتكوين الفوري تدفقات داخلة بقيمة 381.4 مليون دولار، وهو أكبر تدفق يومي داخل منذ الثلاثين من يناير، حسبما ذكرت شبكة «سي إن بي سي».

ويرى «إد إنجل»، المحلل لدى «كومباس بوينت» في مذكرة الثلاثاء، أن مستثمري البتكوين على المدى الطويل لا يزالون صامدين، حيث تتزايد عمليات الشراء من قبل «مايكروستراتيجي»، ما قد يدعم المزيد من المرونة في ظل تقلبات الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

وقال ريتشارد جالفين، المؤسس المشارك لصندوق التحوط للعملات المشفرة DACM ومقره سيدني: «إذا استمرت البتكوين في التداول بشكل أقرب إلى الذهب منه إلى سهم تكنولوجي، فإن رواية الانفصال ستكتسب زخماً».

يشار إلى أن شركة ستراتيجي (المعروفة سابقاً باسم مايكروستراتيجي) نفذت عملية شراء كبيرة جديدة لعملة البتكوين، لترتفع بذلك حيازتها من البتكوين إلى 538,200 عملة رقمية، ما يعزز موقعها كأكبر جهة مؤسساتية مالكة للبتكوين عالمياً.

وكشف مايكل سايلور، المؤسس المشارك الرئيس التنفيذي الحالي للشركة، عن تفاصيل هذه الصفقة في بيان.

وقال سايلور: «إن الشركة أنفقت نحو 555.8 مليون دولار لشراء 6556 بتكوين، ما رفع المتوسط الإجمالي لتكلفة الشراء في هذه العملية إلى 84,785 دولاراً لكل بتكوين».

في علامة أخرى على تحول المعنويات، استقطبت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين المدرجة في الولايات المتحدة ما مجموعه 381 مليون دولار، الاثنين، وهو أكبر تدفق منذ 30 يناير.