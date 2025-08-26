انخفاض الدولار بعد إقالة ليسا كوك من المركزي الأمريكي



تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم "الثلاثاء" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، في خطوة لم يسبق لها مثيل جددت المخاوف حول استقلالية البنك.

وارتفع اليورو 0.37 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1664 دولار بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.24 بالمئة إلى 1.3486 دولار.

وانخفض الدولار مقابل الين 0.13 بالمئة ليصل إلى 147.57 ين، ونزل أيضا 0.24 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.80400 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.33 بالمئة إلى 98.15.

وأعلن ترامب إقالة كوك بسبب ادعاءات حول ارتكابها مخالفات تتعلق بالرهن العقاري، وهي خطوة ستختبر على الأرجح حدود سلطة الرئيس على مجلس الاحتياطي الاتحادي. وردا على ذلك، قالت كوك إن ترامب لا يملك سلطة إقالتها من البنك المركزي وإنها لن تستقيل.

وفاجأ إعلان ترامب الأسواق لكن رد الفعل كان هادئا نسبيا مع حيرة المستثمرين بين القلق من تسييس السياسات النقدية والفوائد المحتملة للأسواق.

وقال كارل شاموتا كبير خبراء السوق لدى كورباي في تورنتو "الضجيج المحيط بمحاولة ترامب إقالة عضو مجلس الاحتياطي كوك تسبب إلى حد كبير في عدم حدوث تغير يذكر بالأسواق".

وانتقد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة لكنه لم يهدد بعزله قبل انتهاء فترة توليه منصبه التي لم يبق منها سوى أقل من تسعة شهور.

ويرى المتداولون حاليا فرصة قدرها 86 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر في سبتمبر.

وقال يوتو شينوهارا كبير خبراء الاستثمار لدى ميسيرو لإدارة العملات "احتفظ (المستثمرون) بالدولار هذا الصباح بعد الإجراءات غير المتوقعة التي اتخذتها الإدارة (الأمريكية) والتي ربما تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة وإظهار البنك المركزي في صورة (المؤسسة) الخاضعة في المستقبل".

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 0.57 بالمئة إلى 110286.43 دولار، في محاولة لإنهاء خسائر على مدى الأيام الثلاثة الماضية، في حين قفزت عملة إيثر 3.34 بالمئة مسجلة 4504.07 دولار.







