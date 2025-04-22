صندوق النقد الدولي: توقع تراجع النمو الأميركي إلى 1,8% جراء الرسوم الجمركية

توقع صندوق النقد الدولي الثلاثاء أن تعاني اقتصادات أميركا الشمالية من انتكاسة شديدة هذا العام بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والإجراءات المضادة من المكسيك وكندا.

وأشارت المؤسسة في توقعاتها إلى أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 1,8% هذا العام، ما يمثل انخفاضا بنحو 0,9 نقطة مقارنة بتقديراتها السابقة في يناير، فيما يبلغ النمو الاقتصادي المتوقع في كندا 1,4% (بتراجع 0,6 نقطة مئوية). وحتى المكسيك التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الواردات من جارتها الأميركية، قد تجد نفسها في حالة ركود، مع انكماش بنسبة 0,3% (بتراجع 1,7 نقطة مئوية).