صحف يابانية تقاضي شركة أمريكية للذكاء الاصطناعي

قالت إدارتا الصحيفتين الرئيستين اليوميتين في اليابان، نيكاي إنكوربوريشن وأساهي شيمبون، الثلاثاء، إنهما رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد شركة بيربلكسيتي إيه آي الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب استخدام غير مصرح به لمقالاتهما، وطالبتا بتعويضات إجمالية تبلغ 4.4 مليارات ين (30 مليون دولار)، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

كما تسعى الصحيفتان للحصول على أمر قضائي بمنع انتهاك حقوق النشر في الدعوى المقدمة إلى محكمة طوكيو الجزئية.

ورفعت ثلاث شركات صحافية تعمل تحت مظلة يوميوري شيمبون هولدينجز، دعوى مماثلة أمام المحكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزعمت نيكاي وأساهي أن الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي تقدم خدمة تجمع المعلومات من الإنترنت لتقديم ردود إلكترونية بالذكاء الاصطناعي، قامت بنسخ وتخزين محتوى المقالات من خوادم شركاتهما دون إذن، وقدمت ردوداً باستخدام المحتوى بشكل متكرر منذ يونيو 2024 على الأقل.

كما قالتا إن بيربلكسيتي ألحقت ضرراً كبيراً بمصداقيتهما كشركتين صحافيتين، من خلال عرض «كمية كبيرة من المعلومات غير الصحيحة التي تختلف عن محتوى المقالات الفعلي كمجموعة حقائق»، بينما استشهدت بأسماء الشركات أو مقالاتها كمصادر في ردودها.

وأفادت الشركتان في بيان صحافي، بأن أفعال بيربلكسيتي: «تعادل «الاستفادة المجانية» واسعة النطاق والمستمرة من محتوى المقالات التي قضى صحافيو الشركتين وقتاً وجهداً هائلين في البحث والكتابة عنها، بينما لم تدفع بيربلكسيتي أي تعويضات».