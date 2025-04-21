تراجع أسعار الغاز في أمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات بورصة نايمكس للسلع بالولايات المتحدة اليوم "الاثنين"، في ظل التوقعات بتحسن الطقس في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة وهو ما يعني انخفاض الطلب على وقود التدفئة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة تسليم الشهر المقبل تراجع بمقدار 11.7 سنت اي بنسبة 3.% إلى 3.128 دولار لكل مليون وحدة حرارية بحلول الساعة العاشرة و11 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه تراجعت مشتريات الصين من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى صفر في مارس بعد انخفاض حاد في الشهرين السابقين، فيما تغير الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين طرق الشحن.

وأفادت بيانات الجمارك الرسمية الصينية التي صدرت "الأحد"، بأن إجمالي واردات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في الربع الأول من 2025 تراجعت بواقع 70 %، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومجددا يفك الصراع الجيوسياسي الارتباط بين أكبر مشتر وبائع للغاز الطبيعي المسال في العالم. ودفع تصاعد في الرسوم الجمركية المتبادلة الصين إلى فرض رسوم بنسبة 125 % على كل السلع الأمريكية، وتحولت إلى إندونيسيا وقطر من أجل للحصول على الإمدادات.









