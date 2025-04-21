الدولار عند أدنى مستوى في 3 سنوات وسط مخاوف إزاء استقلالية البنك المركزي الأمريكي



انخفض الدولار اليوم "الاثنين" إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بعد أن تلقت ثقة المتعاملين في الاقتصاد الأمريكي ضربة أخرى من انتقاد الرئيس دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل قد يهدد استقلالية البنك المركزي.

وزاد ترامب من حدة انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول اليوم الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه "الخاسر الرئيسي"، ومطالبا إياه بخفض أسعار الفائدة فورا.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى 97.923 "الاثنين" وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022.

كما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 10 سنوات مقابل الفرنك السويسري، بينما تجاوز اليورو مستوى 1.15 دولار.

وقال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس ترامب وفريقه يواصلان دراسة إمكانية إقالة باول، وذلك بعد يوم واحد من تصريح ترامب أن إقالة باول "لا يمكن أن تأتي بالسرعة الكافية" ودعا البنك إلى خفض أسعار الفائدة.

وشهدت التعاملات ركودا مع إغلاق معظم الأسواق في أوروبا وأستراليا وهونج كونج بمناسبة عيد القيامة. وكانت معظم الأسواق العالمية مغلقة يوم "الجمعة" بمناسبة عطلة رسمية.

وقال فيشنو فاراثان رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا "باستثناء اليابان" في بنك ميزوهو "باول لا يتبع ترامب مباشرة، لذا لا يستطيع ترامب إقالته. لا يمكن عزله من منصبه إلا بموجب إجراءات معينة يُعتقد أنها تمثل عائقا أعلى... ولكن هل يستطيع الرئيس تحريك الأمور لتقويض ما يفترض أنها استقلالية مجلس الاحتياطي؟ بالتأكيد يستطيع".

ومقابل الفرنك السويسري، انخفض الدولار بأكثر من 1.5 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوى في عشر سنوات عند 0.8063 فرنك، بينما بلغ اليورو ذروة عند 1.1535 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021. وسجل الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الين.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر عند 1.34 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6430 دولار أمريكي. واستعاد الدولار النيوزيلندي مستوى 0.6000 دولار أمريكي لأول مرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة الضبابية بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأمريكية.

وفي سياق آخر، ارتفع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أعلى مستوى في أسبوعين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه. كما لامس نظيره في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في أسبوع عند 7.2911 للدولار.

وأبقت الصين على أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري اليوم للشهر السادس على التوالي، تماشيا مع توقعات السوق.

وتتوقع الأسواق طرح المزيد من التحفيزات قريبا في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.







