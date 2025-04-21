مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي يتنحى عن رئاسته

أعلن مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كلاوس شواب، تنحيه عن منصبه كرئيس لمجلس أمناء المنتدى، وذلك وفقاً لبيان أصدره المنتدى اليوم الاثنين.

وقال شواب في بيان أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي: "بعد إعلاني في الآونة الأخيرة ومع دخولي عامي الثامن والثمانين، قررت التنحي عن منصبي كرئيس وعضو لمجلس الأمناء بأثر فوري".

وأعلن مجلس الأمناء عن تولي نائب رئيس المجلس بيتر برابيك-ليتماث المنصب مؤقتاً.

وتأتي مغادرة شواب، الاقتصادي الألماني، في وقت يتراجع فيه الاهتمام العام بالاجتماع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية الدولية في منتجع دافوس السويسري الفاخر للتزلج.

وقد طغى مؤتمر ميونيخ للأمن على المنتدى الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة بشكل متزايد.





