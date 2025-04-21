تثبيت أسعار الفائدة الأولية في الصين

قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوها في الشهر السابق للشهر السادس على التوالي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 1ر3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 6ر3% ، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين على نطاق واسع.

يذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة الاسترشادية شهريا بناءً على طلبات 18 بنكًا معينًا. ويستخدم البنك المركزي آلية سعر الفائدة الأولية كبديل لسعر الفائدة الرئيسية التقليدي منذ أغسطس 2019.

يأتي استقرار أسعار الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من الشهر الحالي، نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4ر5% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير الماضي إلى مارس الماضي، بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات قبل بدء تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادات سريعة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ولكن مع غموض التوقعات بشأن الحرب التجارية، يتوقع المحللون أن يتباطأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مع دخول رسوم جمركية تصل إلى 145% على الواردات الأمريكية من الصين حيز التنفيذ.

وفي المقابل، ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية، مع تأكيدها في الوقت نفسه على التزامها بالإبقاء على أسواقها مفتوحة أمام التجارة والاستثمار.