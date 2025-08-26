مؤشر الاقتصاد الياباني يرتفع بأقل من التقديرات الأولية

أظهرت بيانات أمس، عن مكتب الحكومة اليابانية ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان في شهر يونيو الماضي بأقل من التقديرات الأولية، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور.

وبحسب البيانات النهائية ارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 105.6 نقاط خلال يونيو الماضي، مقابل 104.8 نقاط خلال مايو وفقاً للبيانات المعدلة، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 106.1 نقاط.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس حالة النشاط الاقتصادي الحالي خلال يونيو إلى 116.7 نقطة مقابل 116 نقطة خلال الشهر السابق.

في المقابل تراجع مؤشر التأخر الاقتصادي الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 113.3 نقطة خلال يونيو، مقابل 113.9 نقطة في الشهر السابق.