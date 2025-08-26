مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا يواصل ارتفاعه

يشهد مناخ الأعمال في ألمانيا تحسناً على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية وأعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ، أمس، أن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 89 نقطة في أغسطس الجاري، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر، محققاً بذلك أعلى مستوى منذ أبريل 2024.

وبينما قيّمت الشركات الوضع الحالي بسلبية إلى حد ما، فقد تحسن تقييم الأعمال المستقبلية بشكل مفاجئ. ومع ذلك، لا يزال رئيس المعهد، كليمنس فوست، حذراً في توقعاته، وقال: «لا يزال تعافي الاقتصاد الألماني ضعيفاً». شمل الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة.