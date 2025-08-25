أسعار النفط تصعد وسط مخاوف إزاء المعروض

ارتفعت أسعار النفط اليوم "الاثنين" وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسية جراء احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 68.13 دولار في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.12 دولار.

وقال أولي هانسن رئيس قسم استراتيجيات السلع الأولية في ساكسو بنك "تشعر السوق ببعض القلق من تعثر مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف "تتوقع السوق أن يتجاوز العرض الطلب خلال أشهر الخريف، لكن على المدى القصير، يواجه ذلك تحديا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة".

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" تهديداته بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يحدث تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.

وقال أيضا إنه قد يفرض رسوما جمركية قاسية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

أما نائبه جيه.دي فانس قال إن روسيا قدمت "تنازلات كبيرة" نحو تسوية تفاوضية في حربها مع أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في قدرة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست لوجا لتصدير الوقود. ودأبت أوكرانيا على استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية خلال الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول في المنطقة إن الحريق بمصفاة نوفوشاختينسك الروسية جراء هجوم أوكراني بطائرات المسيرة مستمر لليوم الرابع على التوالي.

وتصدر المصفاة أغلب إنتاجها السنوي البالغ خمسة ملايين طن من النفط، أي ما يعادل نحو 100 ألف برميل يوميا.

وقال هانسن من ساكسو بنك إن تراجع تحالف أوبك+ عن سلسلة تخفيضات الإنتاج خفف من حدة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات الروسية، بعد أن أدت أحدث قرارات للمجموعة إلى ضخ ملايين البراميل الإضافية إلى السوق.

ومن المقرر أن تجتمع ثمانية دول أعضاء من مجموعة مصدري النفط في السابع من سبتمبر، إذ من المقرر أن توافق هذه الدول على زيادة جديدة في الإنتاج.

وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول "الجمعة" إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة الكبيرة للسوق في شركة الوساطة فيليب نوفا، إنه برغم ذلك، يبدو أن أسعار الخامين القياسيين للنفط تفتقر إلى قوة دافعة.

وأضافت أن الأسواق تزداد اقتناعا فيما يبدو بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر على النمو الاقتصادي.



