النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الاثنين بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها على روسيا، مما أثار المخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية، في حين عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية النظرة المستقبلية للنمو العالمي والطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.09 بالمئة لتصل إلى 67.79 دولاراً، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 9 سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 63.75 دولاراً أمريكياً.

وشنّت أوكرانيا هجوما بطائرات مُسيّرة على روسيا أمس الأحد، مما أدى إلى انخفاض حاد في سعة مفاعل بإحدى أكبر محطات الطاقة النووية في روسيا، وأشعل حريقا هائلا في محطة أوست-لوجا لتصدير الوقود، وفقا لمسؤولين روس.

وبالإضافة إلى ذلك، استمرّ حريق في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية جراء هجوم أوكراني بالطائرات المسيرة لليوم الرابع على التوالي، وفقا لما ذكره القائم بأعمال حاكم المنطقة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "بالنظر إلى النجاح الذي تُحرزه أوكرانيا في استهدافها للبنية التحتية النفطية الروسية... فإن المخاطر بالنسبة للنفط الخام تتجه نحو الارتفاع".

من جهته، قال جيه .دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس إن روسيا قدّمت "تنازلات كبيرة" نحو تسوية تفاوضية في حربها مع أوكرانيا.

ومع ذلك، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تهديداته بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم إحراز تقدم نحو تسوية سلمية في أوكرانيا خلال أسبوعين.

وزاد إقبال المستثمرين على المخاطرة بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر المقبل.