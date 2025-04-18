تأرجح مؤشرات «وول ستريت».. والأنظار على أسعار الفائدة

تأرجحت الأسهم الأمريكية، أمس، وتباينت اتجاهات مؤشرات بورصة وول ستريت، وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع، في وقت ينصب فيه التركيز على اتجاهات أسعار الفائدة، ومحادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، بينما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي، نتيجة لخسائر سهم شركة يونايتد هيلث.

وهوى سهم يونايتد هيلث 18 %، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام الجاري. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 462.72 نقطة، أو 1.17 %، عند الفتح، إلى 39206.67 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 29.8 نقطة أو 0.56 %، إلى 5305.45 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك 92.8 نقطة، أي 0.57 %، إلى 16399.973 نقطة.

وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه لا يرى حاجة وشيكة إلى تغيير سياسة أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وعزا وليامز ذلك إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب، يُرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وإضعاف النمو وزيادة البطالة.