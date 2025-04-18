النفط يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وسط تزايد المخاوف إزاء الإمدادات بعد أن فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات لتقليص صادرات النفط الإيرانية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.71 % إلى 66.32 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتاً أو 0.9 % إلى 63.02 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان 2 % عند التسوية الأربعاء ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، ويتجهان لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في 3 أسابيع.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية الأربعاء، بما في ذلك ضد مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقراً، ما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.

وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنها تلقت خططاً محدثة تتعلق بالعراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء مزيد من تخفيضات الإنتاج للتعويض عن تجاوز الحصص المتفق عليها في السابق.