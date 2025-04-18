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أعمال

جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب

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رويترز

لندن

تراجع الذهب، أمس، عن مستوى قياسي مرتفع مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه وسط المخاوف من تأثير أحدث سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3321.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 3357.40 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 3335.60 دولاراً. وصعد الذهب 3.6 % الأربعاء بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق لبحث فرض رسوم جمركية على جميع واردات المعادن الأساسية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 32.32 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 1.2 % إلى 955.60 دولاراً ونزل البلاديوم 2.5 % إلى 947.94 دولاراً. 