جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب

تراجع الذهب، أمس، عن مستوى قياسي مرتفع مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاعه وسط المخاوف من تأثير أحدث سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3321.89 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 3357.40 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 3335.60 دولاراً. وصعد الذهب 3.6 % الأربعاء بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح تحقيق لبحث فرض رسوم جمركية على جميع واردات المعادن الأساسية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 32.32 دولاراً للأوقية وتراجع البلاتين 1.2 % إلى 955.60 دولاراً ونزل البلاديوم 2.5 % إلى 947.94 دولاراً.