بلديات يابانية تدرس فرض ضريبة على الإقامة مع تزايد أعداد السياح

تدرس 92 حكومة بلدية في جميع أنحاء اليابان فرض ضرائب على الإقامة في الفنادق ونُزل الريوكان اليابانية التقليدية، بحسب ما أظهرته نتائج استطلاع حديث لوكالة أنباء كيودو.

وبحسب كيودو فإن هناك ما مجموعه 42 بلدية إما فرضت بالفعل أو تخطط لفرض ضرائب على الإقامة، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد، حيث يهدف الكثيرون إلى استخدام الرسوم لتطوير البنية التحتية السياحية في خضم تزايد أعداد الوافدين.

وتم إجراء الاستطلاع بين شهري يونيو ويوليو، وحصل على ردود من ما مجموعه 1723 حكومة محلية، أو 96%.

لفرض ضريبة على الإقامة، يجب على الحكومات المحلية سن مرسوم والحصول على موافقة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات. ومن بين الـ 35 حكومة التي حصلت بالفعل على الموافقة، نفذت 12 منها الفعل ضرائب على الإقامة اعتباراً من نهاية يوليو. وتخطط الـ 23 المتبقية للقيام بذلك بحلول عام 2026. ووفقاً للاستطلاع، قامت سبع حكومات محلية على الأقل بسن مراسيم بالفعل وتخطط للحصول على الموافقة.

وعلى الرغم من أنها لم تفكر في الأمر بجدية بعد، قالت 728 بلدية إنها «مهتمة» بفرض ضرائب على الإقامة، بينما قالت 506 إنها غير مهتمة بالقيام بذلك.

يشار إلى أن العديد من البلديات التي فرضت بالفعل أو تخطط لفرض الضريبة حددت سعر الإقامة بحوالي 200 ين (1.4 دولار) للشخص الواحد في الليلة.

وفي بعض الحالات، تم تحديد السعر بـ 1000 ين أو أكثر لمرافق الإقامة باهظة الثمن.