«بتكوين» تستعد لاختراق حاجز 88 ألف دولار

يحافظ سعر بتكوين على موقعه فوق مستوى 84 ألف دولار بعد تجاوزه لانخفاض مؤقت في السعر، ما يكشف عن قوة المشترين عند هذا المستوى.

وتشير العلامات إلى أن مستوى الدعم عند 83 ألف دولار قد يؤدي إلى اختراق نحو نطاق سعري بين 88 ألف و92 ألف دولار. ويستمد هذا الزخم الإيجابي دعمه من بيانات سلسل الكتل وتحركات كبار المستثمرين، ما يشير إلى إمكانية وصول السوق إلى مستويات أعلى طالما استمر الدعم الحالي.

وتحول مستوى 83 ألف دولار من مقاومة إلى دعم، حيث ارتد السعر من 82,200 دولار واستعاد مستوى 84 ألف دولار. وأدى هذا التعافي إلى تغيير معنويات السوق، مع توجه المتداولين نحو احتمالية حدوث اختراق. وتقع المقاومة التالية عند 85,500 دولار، والتي تجاوزتها العملة الرقمية، تليها 85,850 دولار.

وتقترب بتكوين من نقطة المقاومة الثانية بالفعل، ويبلغ سعرها حالياً 85,780. وإذا اخترق السعر هذه المستويات، فقد يتحرك نحو 88 ألف دولار.

وتظهر البيانات استمرار مراكمة المؤسسات للعملة الرقمية الأشهر، من خلال انخفاض أحجام التداول خارج البورصة، حيث انخفض المعروض من 400 ألف بتكوين إلى نحو 100 ألف، ما يشير إلى سحب العملات للتخزين المستقبلي.

على الصعيد نفسه، يبلغ سعر بتكوين حالياً 84781 دولاراً بارتفاع نسبته 0.92% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت إيثريوم إلى 1599.1 بنسبة 0.96%.

ووصل سعر «إكس آر بي» إلى 2.11 بارتفاع نسبته 1.2%، وأخيراً الارتفاع الكبير لعملة سولانا بنسبة 6.45% إلى 133.96 دولاراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.