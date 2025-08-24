رياح لا تشتهيها سفن ترامب.. المستهلك الأمريكي الضحية الأكبر للتعريفات الجمركية

تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن، وربما الأمر ينطبق على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تشير الدلائل أن رياح تأثر المستهلك الأمريكي بالتعريفات الجمركية، جاءت بما يشتهيها ترامب، فعندما تُفرض تعريفات جمركية على العديد من السلع المستوردة، لا بد أن يتحمل طرف ما هذه التكلفة، وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الدول الأجنبية والشركات الخارجية هي التي تتحمل تلك التكاليف.. لكن الأدلة تشير إلى أن المستهلكين والشركات الأمريكية هم من يدفعون ثمن التعريفات التي فرضتها الإدارة كواحدة من أبرز أدواتها السياسية.

وكان ترامب قد كتب على منصته للتواصل الاجتماعي "Truth Social" في وقت سابق من هذا الشهر: "لقد ثبت، حتى في هذه المرحلة المتأخرة، أن التعريفات الجمركية لم تسبب التضخم أو أي مشاكل أخرى لأمريكا، باستثناء تدفق مبالغ نقدية ضخمة إلى خزائن وزارة الخزانة". وأضاف: "كما تبين أيضاً أن المستهلكين، في معظم الأحيان، لا يدفعون هذه التعريفات، بل الشركات والحكومات، وكثير منها أجنبية، هي التي تتحمل الفاتورة"، ولم يقدم منشور ترامب أي دليل يدعم ادعاءاته.

في المقابل، ووفقاً لتقرير نشرته "CNN" الأمريكية تتزايد الأدلة التي تثبت عكس ذلك، فالبيانات الاقتصادية، والأبحاث الأكاديمية، ونفقات الشركات، والتجارب الشخصية المباشرة للأفراد، كلها تُظهر أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين هم الذين يواجهون تكاليف متزايدة بسبب التعريفات الجمركية.

ومن المتوقع أن يزداد هذا العبء في الأشهر - وربما السنوات - القادمة مع دخول المزيد من التعريفات حيز التنفيذ، وتغلغل تأثيرات أخرى بشكل أعمق في سلاسل التوريد.

ماذا تكشف أحدث البيانات؟

إذا كان المصدرون الأجانب يمتصون تكاليف التعريفات الجمركية، فإن إحدى الطرق المحتملة لرؤية ذلك في البيانات الاقتصادية الأمريكية هي ما إذا كانوا يخفضون أسعار صادراتهم قبل فرض التعريفات. وإذا كان الأمر كذلك، فسيظهر ذلك على شكل انخفاض أو تراجع في أسعار الواردات الأمريكية.

إلا أن بيانات الأشهر الأخيرة أظهرت أن أسعار الواردات (التي تستثني تكاليف التعريفات والتأمين والشحن) ظلت ثابتة إلى حد كبير، فقد ارتفعت بنسبة 0.5% منذ انتخابات نوفمبر وبنسبة 0.2% منذ مارس، وهو الشهر الذي تم بعده الإعلان عن الجزء الأكبر من التعريفات الجديدة، وفقاً لمذكرة حديثة صادرة عن "بانثيون ماكرو إيكونوميكس".

وكتب الخبيران الاقتصاديان في "بانثيون"، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة بتاريخ 19 أغسطس: "كانت إحدى الحجج التي بدت معقولة حتى وقت قريب هي أن أسعار الواردات كانت مدعومة بعمليات التخزين المسبق قبل فرض التعريفات في [الربع الأخير من عام 2024 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، والتي شهدت ارتفاع واردات السلع إلى مستويات قياسية". وأضافا: "لقد منح ذلك المصدرين الأجانب تدفقاً كبيراً من الطلبات، مما لم يترك لهم حافزاً كبيراً لخفض الأسعار قبل التعريفات للحفاظ على قدرتهم التنافسية. لكن أسعار الواردات ظلت صامدة على الرغم من انخفاض واردات السلع بشكل حاد في [الربع الثاني]، مما يشير إلى أن حدوث انخفاض حاد في الأسعار في المستقبل أمر غير مرجح".

وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال أولو سونولا، رئيس الأبحاث الاقتصادية الأمريكية في "فيتش ريتنغز"، إن نظرة أكثر تفصيلاً على بيانات أسعار الواردات تشير إلى وجود انخفاض طفيف في أسعار الواردات من الصين؛ ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان، فقد كانت الأسعار ثابتة بشكل أساسي.

وأضاف: "هذا يخبرك أن كل هذه التكلفة يدفعها المستوردون. والسؤال الآن هو: هل يتحملها المُصنّع أم تجار التجزئة أم الشركات الصغيرة التي تستوردها؟ عليهم الآن أن يقرروا: 'كم من هذه التكلفة يمكننا تحملها، وكم سنمررها؟'". وتابع: "من المرجح جداً أنهم سيمررون الجزء الأكبر منها".

حتى هذه اللحظة، كان المستهلكون محميين إلى حد كبير من الارتفاعات الحادة في الأسعار. فوفقاً لتقديرات "غولدمان ساكس" بتاريخ 10 أغسطس، استوعب المستهلكون الأمريكيون 22% من تكاليف التعريفات حتى شهر يونيو، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى 67% بحلول أكتوبر. وقد أدى هذا التقييم إلى مطالبة ترامب بأن يقوم بنك الاستثمار العملاق بطرد كبير الاقتصاديين لديه.

ويتوقع الاقتصاديون في "غولدمان ساكس" أن حوالي 70% من التكاليف المباشرة للتعريفات ستقع في النهاية على عاتق المستهلك، وأن الإجمالي قد يرتفع إلى 100% إذا تم تضمين الآثار غير المباشرة المتمثلة في قيام المنتجين المحليين برفع أسعارهم (وهو أمر حدث بالفعل ومن المتوقع أن يستمر).

هناك قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل ارتفاع الأسعار الناجم عن التعريفات عملية بطيئة، منها: قيام الشركات بملء مستودعاتها بالبضائع قبل فرض التعريفات، وتقاسم التكاليف المرتفعة بين الكيانات على طول سلسلة التوريد مما يخفف من أثرها في متاجر التجزئة، كما أن نهج ترامب المتقطع في فرض التعريفات يعني أن الجزء الأكبر منها لم يدخل حيز التنفيذ لعدة أشهر، مع إعفاء العديد من السلع (في الوقت الحالي على الأقل).

في الوقت نفسه، ظل التضخم معتدلاً نسبياً لأسباب جيدة وغير جيدة على حد سواء: الاتجاهات الانكماشية المستمرة في مجالات رئيسية، مما يمثل تراجعاً مستمراً عن نقص السلع وارتفاع الأسعار في حقبة الوباء؛ وانخفاض أسعار الوقود (انخفضت بنسبة 9.5% عن يوليو من العام الماضي) وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي؛ وأيضاً بسبب انخفاض طلب المستهلكين في مجالات مثل السفر.

ومع ذلك، تكشف تقارير مؤشر أسعار المستهلك الأخيرة عن زيادات في تكلفة بعض الواردات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة بشكل كبير، بما في ذلك الأثاث المنزلي، والبياضات، والأدوات، والألعاب، والسلع الرياضية.

التسلل التضخمي

اعتباراً من 8 أغسطس، أصبحت تكلفة السلع المستوردة أعلى بنسبة 5% مما توقعته الاتجاهات السابقة لفرض التعريفات، بينما ارتفعت تكلفة السلع المنتجة محلياً بنسبة 3%، وفقاً لبحث صدر حديثاً عن البروفيسور ألبرتو كافالو من كلية هارفارد للأعمال وزملائه.

وقال كافالو، في مقابلة مع CNN، إنه يتوقع أن يستمر تمرير التكاليف بزيادات مطردة ولكن قد يكون محدوداً في بعض الحالات اعتماداً على القدرة التنافسية لفئة المنتج والصناعة. وأضاف: "أعتقد أن الأمر قد يستغرق أكثر من عام لنرى بعض آثار هذه التعريفات. ولكن بعد عام من الآن، أو ربما عامين، سنلاحظ أن المستهلكين انتهى بهم الأمر بدفع جزء كبير من تكاليف التعريفات حتى لو لم يلاحظوا الزيادات على الفور".

وأظهر بحث جديد صدر الأسبوع الماضي عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الشركات - سواء تلك المعرضة مباشرة للتعريفات أو غير المعرضة لها - تتوقع رفع الأسعار هذا العام.

في نهاية عام 2024، توقعت الشركات التي شملها الاستطلاع زيادة أسعارها بنسبة 2.5% خلال العام المقبل. وبحلول منتصف مايو، قفزت تلك التقديرات إلى 3.5%، وفقاً لبنك أتلانتا الفيدرالي، الذي وجد أن هناك اختلافاً طفيفاً في توقعات نمو الأسعار بين الشركات ذات العلاقات الخارجية وتلك التي ليس لديها.

ومع ذلك، أظهر الاستطلاع توقعات بزيادات أكثر حدة بين الشركات المقدمة للخدمات، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادات في الأسعار يمكن أن تخلق زخماً تضخمياً كما حدث قبل ثلاث سنوات.

وكتب باحثو بنك أتلانتا الفيدرالي في التقرير: "القلق الرئيسي بشأن تأثير التعريفات هو ما إذا كنا سنشهد نفس الظاهرة التي شهدناها خلال الوباء. أي، هل ستنتشر ضغوط الأسعار إلى ما هو أبعد من الأسعار المتأثرة بشكل مباشر بزيادة رسوم الاستيراد؟".

ولكن في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يكون تمرير تكاليف التعريفات تدريجياً وممتداً، حسبما قال مات بوش، الخبير الاقتصادي الأمريكي في "غوغنهايم للاستثمارات"، في مقابلة مع CNN.

وأضاف: "تقول الشركات إنها تعمل مع كل من الموردين والمستهلكين للمساعدة في تقاسم جزء من عبء التكلفة، وهي تشير إلى استعدادها لتحمل جزء من التكلفة في الوقت الحالي. لكنني أعتقد أنه مع إدراك أن هذه التعريفات لن تنخفض، ستبدأ في تمرير المزيد منها إلى المستهلكين".

وقال دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة "وول مارت"، إن تكاليف الشركة ارتفعت كل أسبوع بسبب التعريفات، لكنها ستهدف إلى إبقاء الأسعار منخفضة "لأطول فترة ممكنة".

وقد تجعل الزيادات الصغيرة بمرور الوقت الأمر أسهل على بعض المستهلكين؛ ومع ذلك، بالنسبة لآخرين - خاصة أولئك الذين لديهم هامش ضئيل أو معدوم في ميزانياتهم - فإن هذا التأثير البطيء قد يشبه نزيفاً بطيئاً.

وكتبت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في "Navy Federal Credit Union"، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى CNN: "للأسف، الأمريكيون من ذوي الدخل المنخفض بارعون في الموازنة بين نفقاتهم ومحاولة الاستفادة من كل قرش. قد يستغنون عن اللحوم أو القهوة في أسبوع ما لشراء أحذية لأطفالهم. وفي الأسبوع التالي، قد يتخطون سداد قسط السيارة لتغطية فاتورة الكهرباء ونفقات طبية. إنها عملية موازنة مستمرة يخصصون فيها المال لحاجتهم الأكثر إلحاحاً في تلك اللحظة".

وأضافت لونغ أن تجار التجزئة والعلامات التجارية الكبرى يدركون أن العديد من الأمريكيين يعيشون من الراتب إلى الراتب، لذا فهم يستخدمون "التسلل التضخمي" لتمرير تكاليف التعريفات بزيادات صغيرة على أمل ألا يلاحظها المستهلكون أو أن يكونوا قادرين على استيعابها بشكل أفضل.